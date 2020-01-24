Ученые выяснили, какая форма медитации помогает от головной боли
При мигрени одного только снятия стресса недостаточно. Согласно исследованию, для достижения долгосрочных улучшений некоторые формы медитации работают лучше, чем другие.
Тем, кто планирует бороться с мигренью без обезболивающих средств, могут понадобиться только две вещи: «правильная» форма медитации и терпение.
По крайней мере, так говорится в исследовании, опубликованном в октябре 2019 года, в котором изучалось влияние медитации на страдающих мигренью.
Но есть ли «правильная» и «неправильная» медитация для снятия головной боли? Как показывает исследование, да.
Исследование: 4 вида медитацииБыли использованы четыре различных способа медитации: духовно ориентированный, внутренний или медитация, сфокусированная на внешней стороне. Четвертым способам выступила прогрессивная мышечная релаксация.
Участникам были даны различные мантры: «Бог - это мир» для духовной, «Я в порядке» для внутренней, «Трава зеленая» для медитативной формы, ориентированной на внешний мир. Практикующим прогрессивное расслабление мышц показали техники для уменьшения напряжения, которые они должны выполнять каждый день в течение 20 минут.
РезультатыФорма медитации, которая фокусировалась на окружающей среде, а не на себе, была наихудшей. Она может привести к психическому отвлечению на короткое время и, таким образом, ослабить острую мигрень. Но не более.
В стратегической перспективе упражнения на осознанность и духовную связь или медитация со сосредоточением на себе или на собственном теле, работали наиболее эффективно (примерно одинаково).
Долгосрочные улучшения наблюдались после 20 дней ежедневной медитационной работы.
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