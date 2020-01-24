После угрозы смертельно заболевания из Китая, в России стали массово раскупать защитные маски
При этом российские туристы начали массово отказываться от туров в эту страну.
В Российских аптеках отмечен повышенный спрос на защитные маски и противовирусные препараты. Покупки участились в последние два дня на фоне новостей о распространении коронавируса из Китая.
Коммерческий директор аптечной сети «36,6» Евгения Ламина оценивает рост объема продаж на этой неделе по сравнению к предыдущей более чем в полтора раза.
Как рассказала исполнительный директор аптечной сети «Эвалар» Светлана Кошелева, за последние два дня сеть фиксирует продаж масок. Появились покупатели, закупающие маски большими партиями — по 500 штук.
Но рост спроса на маски не подкрепляется ростом спроса на противовирусные препараты и иные категории продукции, которые интересуют людей в период эпидемий ОРВИ. Администрация Благовещенска на границе с Китаем рекомендовала жителям носить маски для защиты органов дыхания.
Ранее появилось сообщение, что власти Китая закрыли город Ухань, где свирепствует смертельный коронавирус. Пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по последним данным, больны свыше 600 человек, 17 человек погибли, однако подозрения в том, что вирус завезен в Россию, не подтвердились.
Кроме Китая, случаи заболевания выявлены в Таиланде, Гонконге, Макао, на Тайване, в Южной Корее, Японии и США.
В настоящее время нет вакцины или специального лечения, которые бы защищали людей от заражения коронавирусом, - поэтому крайне важно соблюдать правила гигиены и следовать другим мерам, чтобы избежать этой новой и смертельно опасной болезни.
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