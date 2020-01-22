Новый коронавирус: как защитить себя от новой болезни из Китая во время путешествий

коронавирус из Китая

В настоящее время нет вакцины или специального лечения, которые бы защищали людей от заражения коронавирусом, - поэтому крайне важно соблюдать правила гигиены и следовать другим мерам, чтобы избежать этой новой и смертельно опасной болезни.

Исследователям еще предстоит полностью понять новый коронавирус, включая информацию о том, в какой степени новая загадочная болезнь может передаваться между людьми. Между тем, число людей, инфицированных китайским коронавирусом, похожим на SARS, увеличивается. Этому способствует распространение респираторной инфекции по городам Китая и за границу.

Уже прозвучали опасения по поводу возможной мутации вируса и риска дальнейшего распространения эпидемии заболевания. Органы здравоохранения предупреждают, что новый штамм вируса может активно распространиться вместе с туризмом.

О том, что можно сделать, чтобы оставаться в безопасности во время путешествий, сообщает Times Now.
  • Люди, заразившиеся смертельным вирусом (2019-нКоВ), который возник в китайском Ухане, сообщали о таких симптомах, как боль в горле, лихорадка, головная боль, одышка и затруднение дыхания. Путешественникам следует избегать тесного контакта с людьми, у которых наблюдаются симптомы, похожие на симптомы пневмонии или простуды - насморк, кашель и т. д.
  • Сообщается, что в Китае возник ажиотажный спрос на медицинские маски. Некоторые эксперты считают, что ношение таких масок не может быть эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний. Тем не менее, исследование 2008 года, опубликованное в Международном журнале инфекционных заболеваний, показало, что маски при правильном использовании могут помочь предотвратить распространение вирусных инфекций.
  • ВОЗ настоятельно советует путешественникам избегать прикосновений к носу, глазам, рту руками, которые предварительно не были вымыты.
  • Если вы едете в Китай, избегайте посещения ферм и мест с животными. Уханьский коронавирус был связан с местным рынком морепродуктов, хотя ученым еще предстоит выяснить, от какого именно животного могла произойти передача вируса.
  • В случае, если заболевание возникает после поездки в Китай, следует немедленно сообщить об этом в орган здравоохранения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения в организме могут говорить о заражении коронавирусом.
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Новый коронавирус: как защитить себя от новой болезни из Китая во время путешествий