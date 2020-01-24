Только вечером: как правильно принимать таблетки от давления
Чтобы достичь здоровых показателей, пациентам с высоким давлением (гипертоникам) обычно приходится принимать одну таблетку раз в день, и большинство принимает ее утром. Большое исследование, проведенное в Испании показало, что таблетки от давления работают лучше, если они принимаются вечером, желательно перед сном.
Ученые во главе с руководителем исследования Рамоном Эрмидой из Университета Виго предполагают, что это связано с внутренними часами организма, которые также влияют на использование лекарственных веществ.
ИсследованиеДля исследования половина из 19 000 участников снижала давление утром, а другая - перед сном. Испытуемые регулярно измеряли свое давление и вели учет. Ученые следили за состоянием пациентов в течении 6 лет. Пациенты, которые принимали лекарства перед сном, имели значительно более низкое давление ночью и в течение дня, чем пациенты, которые принимали лекарства каждое утро.
Циркадные ритмыВо время ночного сна кровяное давление немного падает, и вечером прием лекарств усиливал воздействие настолько устойчиво, что оно не повышалось в течение критических часов утром и днем. В качестве долгосрочного эффекта, риск сердечно-сосудистых заболеваний у «вечерних пациентов» уменьшился вдвое по сравнению с гипертониками, которые принимали лекарства каждое утро.
Тем не менее, пациенты должны обсудить со своим врачом, прежде чем менять время приема препаратов. Лучший способ определить индивидуальную ситуацию с артериальным давлением - это провести долгосрочное измерение. Это делается при помощи специального прибора, которое надевают на пациента, и кровяное давление измеряется каждые 30 минут в течение 24 часов.
Ранее на Медикфорум мы писали о лучшей еде против гипертонии.
Оставить комментарий