Еда против гипертонии: продукты с квертецином помогают в снижении давления

«Обнаружив благоприятное воздействие кверцетина на артериальное давление, мы поддерживаем его употребление пациентами с гипертонией. Снижение артериального давления более чем на 10 мм рт.ст. уменьшает на 50% риск сердечной недостаточности, на 40% - инсульта и приблизительно на 25% - инфаркта миокарда», - высказались эксперты.

лук (прежде всего, красный),

какао,

яблоки,

зеленый чай,

помидоры,

вишня,

черника,

брокколи (сырая),

фасоль,

красный болгарский перец,

спаржа,