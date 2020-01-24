Обвиняемая в превышении должностных полномочий министр здравоохранения Ростовской области отпущена из под домашнего ареста
Татьяна Быковская может снова приступить к руководству региональной медициной.
Сегодня, 24 января, Ленинский районный суд Ростова отказался продлить срок домашнего ареста министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской. На заседании следователь просил продлить чиновнице меру пресечения, но судья ходатайство не удовлетворил.
Отпущенная из под ареста Татьяна Быковская может вернуться на рабочее место. Между тем расследование продолжается. Министра обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее на нее было заведено уголовное дело по статье 286 ч. 1, но теперь Быковской вменяют статью 286 ч. 2.
Напомним, министра здравоохранения Ростовской области задержали 28 ноября. Уголовное дело в отношении Быковской возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Днём позже она была отпущена под домашний арест по состоянию здоровья до 27 января 2020 года.
Обвинение Татьяне Быковской было предъявлено 6 декабря. Уголовное дело в отношении главы регионального минздрава возбудили после проверки Федеральной антимонопольной службы, выявившей нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок. Ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения между региональным минздравом, четырьмя государственными учреждениями здравоохранения и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону».
Интересно, что накануне в Ростове судья отказался продлевать домашний арест бывшему министру строительства Ростовской области Николаю Безуглову, а несколькими днями ранее его бывшему начальнику — экс-заместителю губернатора региона Сергею Сидашу.
При этом заместитель министра здравоохранения Станислав Беседовский продолжает ждать решения суда в СИЗО.
Ранее сообщалось, что министру здравоохранения грозит до 7 лет лишения свободы.
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