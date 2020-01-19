В Китае выявили еще 17 случаев заражения таинственным коронавирусом
В китайском городе Ухань растет число пациентов, у которых диагностирована пневмония, вызванная новым типом коронавируса. В воскресенье, 19 января, стало известно о 17 новых случаях.
Таким образом, общее число заболевших достигло 62 человек. Кроме того, известно о двух случаях, закончившихся для пациентов смертью.
При этом, по данным «Би-би-си», неофициальное число заболевших значительно превышает данные официальных властей Китая. Так, британские эксперты заявили, что на самом деле речь идет о цифрах свыше 1,7 тысяч человек, передает информационное агентство «Интерфакс».
Напомним, что ранее в городе Ухань выявлено около 60 случаев заболевания вирусной пневмонией. После проведенных исследований специалистам удалось выяснить, в чем же была причина вспышки заболевания – это новый вид коронавируса.
Теперь всех, кто планирует отправиться в Китай, настоятельно просят постоянно мыть руки, чтобы не «подхватить» малоизученный вирус.
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