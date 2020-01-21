Минздрав РФ оценивает коронавирус из Китая как биологическую угрозу для россиян

«Наиболее яркий пример... - это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», - заметил он.

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России. Об этом замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сказал во вторник в Госдуме, где принимался в первом чтении законопроект о биологической безопасности страны.Со стороны депутатов в адрес представителя Минздрава прозвучал вопрос: какие именно биоугрозы стоят перед Россией. В качестве примера такой угрозы Краевой назвал новый коронавирус, заявивший о себе в Китае.В конце декабря стало известно, что в городе Ухань китайской провинции Хубэй десятки людей оказались в больнице с пневмонией неизвестного происхождения. После проведенных исследований специалистам удалось выяснить, что причиной вспышки загадочной пневмонии стал новый вид вируса. К настоящему моменту зарегистрирован 291 случай заражения новым вирусом, 6 человек умерли.Всемирная организация здравоохранения по этому поводу выступили с предупреждением о возможном глобальном распространении болезни. Коронавирус вызывает похожие на грипп симптомы, такие как насморк, головную боль, кашель, боль в горле, жар. Проведенные тесты показали, что этот тип коронавирусов принадлежит к тому же семейству, что и патоген атипичной пневмонии, убивший сотни человек в Китае и Гонконге в начале 2000-х годов.Сергей Краевой сообщил, что Минздрав начал работу по созданию вакцины против коронавируса. Наши специалисты ведут переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала для создания вакцины, об этом рассказала «Российская газета».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рекомендует Роспотребнадзор для защиты от китайского коронавируса.