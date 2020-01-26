Профессор Владимир Беспалов пояснил, какова связь между группой крови и онкологией

«Если говорить о раке желудка, то любой из таких факторов риска, как носительство бактерии хеликобактер пилори, курение, неправильное питание или наличие опухоли у кровных родственников в прошлом, влияет на развитие данного вида заболевания гораздо сильнее, чем группа крови», - сказал онколог.

Некоторое время назад врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в программе «Жить здорово!» о связи между группой крови человека и его склонностью к заболеванию определенным видом рака. Так, например, сообщила Малышева, люди с первой группой крови демонстрируют подверженность заболеванию раком толстой кишки, при второй группе крови повышается вероятность рака желудка, наличие третьей увеличивает риск развития рака поджелудочной железы.Доктор медицинских наук, профессор, заведующий научной лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Владимир Беспалов рассказал изданию «Аргументы и факты» о том, что «повышение риска возникновения ряда опухолей при разных группах крови давно известно». Однако, заметил ученый, связь между группой крови и вероятностью рака не очень сильная.Владимир Беспалов высказал мнение о том, что генетический фактор, а также особенности образа жизни являются более влиятельными обстоятельствами в отношении риска онкологии.Беспалов добавил, что группа крови может оказаться дополнительным обстоятельством, влияющим на склонность к раку в тех случаях, когда имеются вышеназванные факторы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение в голосе может быть ранним сигналом о развитии рака горла.