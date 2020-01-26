Врачи отвечают, когда тревога вызывает потерю аппетита, а когда - переедание
Тревога обычно вызывает изменение аппетита. Некоторые люди, как правило, переедают или употребляют много нездоровой пищи. Другие, однако, теряют желание есть, когда испытывают стресс и беспокойство. От чего это зависит?
Переедание против потери аппетитаЛюди, которые находятся в состоянии постоянной тревоги, то есть имеют тревожное расстройство, чаще показывают в анализах крови повышенные уровни гормонов стресса. В результате у этих людей может быть более вероятная длительная потеря аппетита.
С другой стороны, люди, которые испытывают беспокойство реже, могут с большей вероятностью искать утешения в еде и переедать. Однако каждый по-разному реагирует на беспокойство и стресс, будь то хронический или кратковременный.
Фактически, один и тот же человек может по-разному реагировать на легкую тревогу и сильную тревогу. Легкий стресс может, например, вызвать переедание. Однако, если этот человек испытывает сильную длительную тревогу, он может потерять аппетит. При этом другой человек может ответить противоположным образом.
Мужчины и женщиныМужчины и женщины могут также по-разному реагировать на стресс с точки зрения выбора пищи и потребления.
"Одно исследование показывает, что женщины могут есть больше калорий, когда беспокоятся. Результаты также связывают более высокую тревожность с более высоким индексом массы тела (ИМТ) у женщин. У мужчин подобной зависимости не прослеживалось", - сообщает издание Medical News Today.
Когда обратиться к врачуВы должны обратиться к врачу, если потеря аппетита продолжается в течение 2 недель и более, или если быстро теряете вес.
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