Пищевые дрожжи в умеренных количествах могут улучшить иммунитет и пищеварение
Употребление пищевых дрожжей в умеренных количествах может оздоровить волосы, ногти и кожу, способствует снижению уровня холестерина и кровяного давления, улучшению иммунитета и пищеварительных функций.
Пищевые дрожжи - это неактивные дрожжи, изготовленные из свекловичной патоки и сахарного тростника. В умеренном количестве (около двух столовых ложек в день) этот продукт может помочь улучшить пищеварение и снизить артериальное давление. Также ему присущи и другие позитивные по отношению к здоровью свойства.
Содержат много питательных веществ. Пищевые дрожжи богаты витаминами В1, В2, В3, В6 и В12, а также содержат фолат (В9) и немного витамина В5. Помимо этого, в них имеются клетчатка и белок, а также минералы: медь, железо, магний, марганец, цинк. Вдобавок в пищевых дрожжах естественно мало натрия и калорий, почти нет жира, отсутствуют глютен и сахар.
Обеспечивают белком. Пищевые дрожжи являются полноценным источником белка. В их составе содержатся 9 из 18 аминокислот, которые организм не вырабатывает: гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин.
Повышают иммунитет. Пищевые дрожжи обладают антибактериальными и противовирусными свойствами и могут помогать в борьбе с инфекциями кишечной палочки, сальмонеллы и стафилококка. В дрожжах присутствуют такие иммуностимулирующие соединения, как бета-1,3-глюкан, глутатион, маннан и трегалоза. Альфа-маннан и бета-глюкан, например, могут помогать в борьбе с инфекциями - они стимулируют активность иммунных клеток, предотвращают заражение кишечника патогенными бактериями.
Улучшают пищеварение. Пищевые дрожжи могут помочь людям с плохим аппетитом. Помимо этого, они снабжают организм пробиотиками, которые полезны для людей с диареей. Люди снепереносимостью лактозы могут использовать пищевые дрожжи как альтернативу молочным продуктам.
Снижают уровень холестерина и кровяного давления. Бета-глюкан, который содержат пищевые дрожжи, может помочь снизить уровень холестерина и повышенное кровяное давление.
Способствуют здоровью волос, ногтей и кожи. Обилие витаминов группы В в пищевых дрожжах самым благоприятным образом сказывается на состоянии ногтей, волос и кожи. Витамин B3 может помочь устранить хронические прыщи, а биотин и витамин В5 в пищевых дрожжах уменьшают признаки старения, такие как пятна на коже и ее покраснение.
Дрожжи и грибок. Бытует мнение, что дрожжи могут усиливать негативные проявления грибковых заболевании. Однако пищевые дрожжи не вызывают грибковые инфекции Candida – они представляют собой полностью дезактивированные и пастеризованные дрожжи, безопасные для употребления.
В то же время крайне важно употреблять их строго умеренно и не употреблять, если они провоцируют аллергию.
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