Онкопсихолог рассказывает, что делать, если больной раком отказывается от лечения
Какие чувства испытывает человек, услышав страшный диагноз рак? Паника, ужас, который парализует. Есть те, кто отказывается от лечения, доверяя здоровье "бабкам" и "колдуньям". На сложном этапе жизни важна поддержка близких и психологов. В стационарах все чаще работают онкопсихологи - они помогают справится с эмоциональным потрясением.
Как онкопсихологи работают с теми, кто в место лечения от рака в больнице решает обратиться к бабкам-колдуньям?
"Нет задачи переломить личность пациента. Мы не можем ничего ему запретить. Это не поможет. Проинформировать особым образом, пошатнуть деструктивную позицию мы можем. Встречается латентная психопатия. Тогда мы переходим в фазу общения с родственниками и помогаем им принять пациента таким, какой он есть, и снять с себя чувство вины и гиперответственности. И как раз это помогает иногда преодолеть сопротивление пациента и помочь ему принять решение лечиться проверенными методами", - говорит Маргарита Вагайцева, клинический психолог НМИЦ онкологии им. Петрова, директора Ассоциации онкопсихологов Северо-Запада в интервью "Доктор Питер".
Как мужчины и женщины реагируют на болезнь?Онкопсихолог рассказала и о том, насколько схожая реакция на страшный диагноз между мужчинами и женщинами. Женщины чаще сосредоточены на других, мужчины боятся на смерти. Но все индивидуально, встречаются и противоположные варианты реакции.
Очевиднее реакция в зависимости от типа личности. "Истерики" сбрасывают напряжение, не держат в себе боль и сомнения, а "астеники" серьезно готовятся к решению задач, но стесняются просить о помощи.
Медикфорум писал вызывает ли кофе онкологию.
Оставить комментарий