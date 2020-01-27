Соевое масло может нарушать метаболизм
Исследование с участием мышей показало, что соевое масло оказывает выраженное воздействие на гипоталамус. А эта область мозга вовлечена в метаболизм, репродуктивные процессы и реакцию на стресс.
Ученые из Университета Калифорнии в Риверсайде в ходе опытов с лабораторными мышами установили, что соевое масло влияет на гипоталамус. Данная зона мозга вовлечена в метаболизм, воспроизводство человека и реакцию на стресс, теоретически, она может также воздействовать на такие неврологические болезни, как аутизм, старческое слабоумие, тревожные расстройства и депрессии. Соевое масло активно применяется для жарки блюд фастфуда, кормления скота и упаковки продуктов питания. Его чаще всего поглощают американцы среди всех других масел, как показывает статистика местного Департамента сельского хозяйства.
В ходе нынешнего исследования его авторы сравнили здоровье мышей, получавших три разных типа жирного питания: с соевым маслом, модифицированным соевым маслом и сниженным содержанием линолевой кислоты, а также кокосовым маслом. В 2015 году та же самая команда ученых обнаружила, что соевое масло провоцирует ожирение, диабет, резистентность к инсулину и жировой гепатоз у мышей. Через два года они же выяснили, что если в соевом масле искусственным образом снижается уровень линолевой кислоты, то показатели ожирения и резистентности к инсулину падают.
Однако теперь не было выявлено различий между модифицированным и немодифицированным соевым маслом при его воздействии на мозг. Особенно заметным было влияние на гипоталамус, где осуществляется целый ряд критически важных процессов. Именно гипоталамус регулирует массу тела за счёт метаболизма, поддерживает температуру тела, играет важнейшую роль в процессах репродукции и физического развития, а также реакции на стресс. Наблюдения показали, что определенное количество генов у мышей, получавших соевое масло, не функционирует корректно. Один такой ген производил гормон любви окситоцин. При питании соевым маслом уровень окситоцина в гипоталамусе снижался. Результаты работы опубликованы в журнале Endocrinology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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