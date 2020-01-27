Никто никуда не летит: из-за коронавируса ростовский аэропорт Платов отменил все рейсы в Китай
Приобретенные ранее билеты будут аннулированы.
Чартерные рейсы в Китай из аэропорта Платов в Ростове-на-Дону отменены, сообщила пресс-служба международного аэропорта Ростова-на-Дону.
«С сегодняшнего дня все рейсы в Китай отменяются в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране», - заявили представители аэропорта.
Стоит пояснить, что между Китаем и донской столицей отсутствовало регулярное авиасообщение. С Дона выполнялись исключительно чартерные рейсы в город Санья по определенным дням авиакомпанией Azur Air на самолетах Boeing 767. При этом программа была рассчитана до 23 марта.
В том числе было запланировано четыре рейса в феврале. Теперь же, в связи с эпидемией коронавируса, пассажиры в Китай не вылетят, а билеты будут аннулированы. Для перебронирования туров на более поздние сроки или отказа от поездок пассажиров просят обращаться в агентства, в которых происходило бронирование.
Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 миллионов человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.
Ранее МедикФорум сообщал, что в аэропорту Платов усилен санитарно-карантинный контроль, в больницах проведен инструктаж. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае в международном ростовском аэропорту Платов усилены меры безопасности: пассажирам измеряют температуру на борту, а также проводят анкетирование. Повторный контроль температуры тела на стационарных тепловизорах происходит в зале прилета международного сектора до кабин паспортного контроля. Во время обслуживания рейсов из Китая и Таиланда проводится бактерицидная обработка воздуха. На момент 23 января 2020 года было проверено 97 рейсов (в том числе рейсы из КНР и Таиланда), а также проведен осмотр более 21 тысячи человек.
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