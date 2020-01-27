В Ростовской области коронавируса не обнаружено, но меры безопасности приняты все равно

В аэропорту Платов усилен санитарно-карантинный контроль, в больницах проведен инструктаж.В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае в международном ростовском аэропорту Платов усилены меры безопасности: пассажирам измеряют температуру на борту, а также проводят анкетирование. Повторный контроль температуры тела на стационарных тепловизорах происходит в зале прилета международного сектора до кабин паспортного контроля. Во время обслуживания рейсов из Китая и Таиланда проводится бактерицидная обработка воздуха. На момент 23 января 2020 года было проверено 97 рейсов (в том числе рейсы из КНР и Таиланда), а также проведен осмотр более 21 тысячи человек.По сообщениям управления здравоохранения Ростова, в городе не зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Однако, в медучреждениях города проводятся учения по оказанию медицинской помощи в случаях поступления пациентов с признаками опасной инфекции. Напомним, что в Китае первые вспышки новой инфекции были зарегистрированы в конце прошлого года и, по информации многих изданий, болезнь продолжает распространяться. Известны случаи летальных исходов. Опасный микроорганизм поражает дыхательную систему человека и желудочно-кишечный тракт.Россиянам, до улучшения ситуации в Китае рекомендовано воздержаться от перелетов, а также соблюдать правила безопасности:- внимательно относиться к соблюдению личной гигиены: тщательно мыть руки и пользоваться антисептическими средствами;- прикрываться одноразовыми салфетками при кашле и чихании, и сразу их выбрасывать;- ограничить контакт с людьми, имеющими симптомы простуды и гриппа;- в виду того, что вирусу подвержены и животные (кошки, собаки, птицы, свиньи, крупный рогатый скот), избегать контакта с ними;- тщательно обрабатывать продукты питания до и во время готовки.В случае появления симптомов вирусных заболеваний (повышенная температура тела, заложенность носа, кашель) необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.