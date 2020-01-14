Цвет мочи может оказаться сигналом о развитии рака поджелудочной железы

апельсиновая моча

Наличие определенного цвета мочи является одним из предупреждающих знаков, на которые нужно обратить внимание. Британские онкологи констатируют, что «апельсиновая моча» может быть признаком очень опасного заболевания - рака поджелудочной железы.

Симптомы рака поджелудочной железы обычно не проявляются на ранних стадиях заболевания, хотя, как и для всех видов рака, его распознавание на как можно более ранней стадии повышает шансы человека на выживание. Одним из первых заметных симптомов рака поджелудочной железы является боль в спине или области живота (особенно та, которая проявляется в положении лежа  или после еды), отмечают специалисты.

Но не все симптомы появляются в области вокруг поджелудочной железы.


«Цвет мочи человека также может быть показателем рака поджелудочной железы. В частности, таким признаком является апельсиновый оттенок мочи, последствие того, что желчный проток начал переносить желчь из печени в двенадцатиперстную кишку», - рассказали эксперты в публикации Express.

Данное нарушение, по словам медиков, возникает из-за роста опухоли.

Другие симптомы рака поджелудочной железы включают в себя:
  • изменения в испражнениях (чередование диареи и запора),
  • лихорадка и дрожь,
  • диспепсия (рецидивирующее ощущение боли или дискомфорта в верхнем отделе живота).
  • сгустки крови в кале.
Также, добавили специалисты, сигналом того, что у человека развивается рак поджелудочной железы, могут стать симптомы диабета или желтухи.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапно повысившийся аппетит может быть признаком диабета 2 типа.
Яндекс.Новости Читать в Дзен


Продукты, содержащие белок сестрин, особенно эффектны для похудения
Чай из крапивы может быть очень полезным для снижения высокого давления