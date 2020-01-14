Цвет мочи может оказаться сигналом о развитии рака поджелудочной железы
Наличие определенного цвета мочи является одним из предупреждающих знаков, на которые нужно обратить внимание. Британские онкологи констатируют, что «апельсиновая моча» может быть признаком очень опасного заболевания - рака поджелудочной железы.
Симптомы рака поджелудочной железы обычно не проявляются на ранних стадиях заболевания, хотя, как и для всех видов рака, его распознавание на как можно более ранней стадии повышает шансы человека на выживание. Одним из первых заметных симптомов рака поджелудочной железы является боль в спине или области живота (особенно та, которая проявляется в положении лежа или после еды), отмечают специалисты.
Но не все симптомы появляются в области вокруг поджелудочной железы.
«Цвет мочи человека также может быть показателем рака поджелудочной железы. В частности, таким признаком является апельсиновый оттенок мочи, последствие того, что желчный проток начал переносить желчь из печени в двенадцатиперстную кишку», - рассказали эксперты в публикации Express.
Данное нарушение, по словам медиков, возникает из-за роста опухоли.
Другие симптомы рака поджелудочной железы включают в себя:
- изменения в испражнениях (чередование диареи и запора),
- лихорадка и дрожь,
- диспепсия (рецидивирующее ощущение боли или дискомфорта в верхнем отделе живота).
- сгустки крови в кале.
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