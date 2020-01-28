Пациенты отказываются лечить рак из-за страха потерять волосы
Решение отказаться от лечения рака ради желания сохранить волосы на голове кажется абсурдным. Но практика показывает, что многие тысячи пациентов поступают именно так.
Когда перед человеком ставят выбор между жизнью и смертью, то принято считать, что решение является очевидным. Однако качество жизни считается важным моментом, и некоторые пациенты с раком отказываются от проведения интенсивного лечения, которое может подарить им несколько месяцев или несколько лет жизни. Речь идёт о химиотерапии, вот уже несколько десятков лет используемой для того, чтобы спасать жизни людей со злокачественными опухолями или существенно продлевать её. Известно, что одним из побочных эффектов этого метода лечения является выпадение волос.
Новое исследование учёных из Имперского колледжа Лондона показало, что 8% пациентов или каждый 12-й отказываются от химиотерапии или откладывают начало лечения из-за нежелательных психологических расстройств, к которым может привести выпадение волос. Для огромного количества людей, особенно представительниц прекрасного пола, потеря волос является поводом для серьёзных тревожных расстройств. Голова без волос сигнализирует окружающим о том, что человек тяжело болен, и люди смотрят на него с сочувствием, что сильно расстраивает.
Удивительно как велико число людей, для которых продолжительность жизни не имеет значения без её качества. А наличие волос на голове и является одним из основных компонентов качества жизни. По статистике, до 10% пациентов сталкиваются с серьезными психологическими травмами после выпадения волос в ходе химиотерапии. В последние годы медицинские технологии стали предлагать различные способы сохранения прически вроде охлаждающих головных уборов. За счёт воздействия холода приостанавливается приток к фолликулам крови, содержащей сильные химиотерапевтические препараты, что и предотвращает выпадение волос. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий