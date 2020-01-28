Геннадий Онищенко назвал лекарства от коронавируса

"Чтобы успокоить общественность: примерно 30 медицинских препаратов, которые имеются сегодня, лечат, работают против вируса. 12 из них - это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это (препараты) "Индиновир", "Саквинавир". Препараты, слава богу, работают против этого коронавируса. У нас 39 коронавирусов, о которых мы знаем с 1965 года", - цитирует Геннадия Онищенко информационное агенство ТАСС.

Ситуация в России и мире

"Коронавирус выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации".