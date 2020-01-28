Геннадий Онищенко назвал лекарства от коронавируса
Бывший руководитель Роспотребнадзора считает, что причин для паники среди россиян нет. В России существуют 30 препаратов, потенциально эффективных против коронавируса. Среди них - лекарства против ВИЧ-инфекции.
"Чтобы успокоить общественность: примерно 30 медицинских препаратов, которые имеются сегодня, лечат, работают против вируса. 12 из них - это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это (препараты) "Индиновир", "Саквинавир". Препараты, слава богу, работают против этого коронавируса. У нас 39 коронавирусов, о которых мы знаем с 1965 года", - цитирует Геннадия Онищенко информационное агенство ТАСС.
Ситуация в России и миреНапомним, коронавирус вышел за пределы Китая, распространяясь сначала в азиатских странах, а затем в США и Франции. Сегодня, 28 января, зарегистрирован первый случай в Германии. В России было несколько случаев госпитализации в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске с подозрением на инфицирование новым вирусом. Опасения врачей не подтверждались - диагностировались обычный грипп или ОРВИ.
"Коронавирус выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации".
Медикфорум писал о том, что по мнению Геннадия Онищенко Нижегородская область станет пилотным проектом ЗОЖ для школьников.
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