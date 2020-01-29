Почему после алкоголя могут болеть почки?

боль в почках

Боль в почках после употребления алкоголя может быть признаком  разных патологических состояний, - например, инфекций, хронического воспаления или, напротив, острого повреждения.

Почки помогают фильтровать кровь, и в том числе они ответственны за ее очищение от вредных веществ, алкоголя. Его умеренное употребление не должно вызывать боль в почках, однако чрезмерное или частое питье могут провоцировать проблемы с почками
Боль в почках обычно появляется в спине, по обе стороны от позвоночника, прямо под ребрами. Если она усиливается в течение нескольких часов или дней, это может говорить об имеющемся серьезном заболевании.

Боль в почках, возникающая после употребления алкоголя, может быть признаком следующих состояний.

Острое повреждение почек. К нему может привести употребление алкоголя в течение нескольких часов. В таких условиях отходы накапливаются в крови с большой скоростью и почки не успевают их отфильтровывать их, - в результате их функция резко ослабевает, у человека могут возникать судороги или кома.

Помимо боли в почках на острое нарушение также указывают следующие симптомы:
  • снижение мочеиспускания
  • истощение
  • опухшие ноги, лодыжки или лицо
  • затрудненное дыхание или одышка
  • тошнота или рвота
  • дезориентация
  • давление в груди или боль.
Инфекция мочевыводящих путей. Распространяясь на мочевой пузырь, она способна вызывать боль в почках. Алкоголь может косвенно увеличить риск развития инфекции, поскольку он повышает кислотность мочи, что раздражает слизистую оболочку мочевого пузыря.

Кроме боли в почках, некоторые симптомы инфекций мочевыводящих путей включают в себя:
  • боль при мочеиспускании
  • сильное желание помочиться, даже когда мочи мало
  • темную или плохо пахнущую мочу
  • кровь в моче
  • боль в животе или спине
  • лихорадку.
Хроническая болезнь почек. Длительное употребление алкоголя повреждает печень, что усиливает фильтрующую нагрузку на почки, заставляя работать на износ. Со временем употребление алкоголя может стать причиной боли в почках и других симптомов почечной дисфункции (например, повышенного кровяного давления).

Почему нельзя игнорировать боль в почках. При любой боли в почках, независимо от того, связано это с употреблением алкоголя или нет, следует обращаться к врачу. Неконтролируемые или нелеченные нарушения почек опасны своими возможными осложнениями, и в их числе
  • подагра,
  • анемия,
  • высокий уровень фосфора,
  • опасно высокий уровень калия,
  • высокое кровяное давление,
  • накопление жидкости и отек в организме,
  • нарушения в работе сердца,
  • отказ других органов, в частности, печени.
Ранее портал MedikForum.ru писал о ранних симптомах заболевания почек.
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