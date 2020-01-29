Почему после алкоголя могут болеть почки?
Боль в почках после употребления алкоголя может быть признаком разных патологических состояний, - например, инфекций, хронического воспаления или, напротив, острого повреждения.
Почки помогают фильтровать кровь, и в том числе они ответственны за ее очищение от вредных веществ, алкоголя. Его умеренное употребление не должно вызывать боль в почках, однако чрезмерное или частое питье могут провоцировать проблемы с почками
Боль в почках обычно появляется в спине, по обе стороны от позвоночника, прямо под ребрами. Если она усиливается в течение нескольких часов или дней, это может говорить об имеющемся серьезном заболевании.
Боль в почках, возникающая после употребления алкоголя, может быть признаком следующих состояний.
Острое повреждение почек. К нему может привести употребление алкоголя в течение нескольких часов. В таких условиях отходы накапливаются в крови с большой скоростью и почки не успевают их отфильтровывать их, - в результате их функция резко ослабевает, у человека могут возникать судороги или кома.
Помимо боли в почках на острое нарушение также указывают следующие симптомы:
- снижение мочеиспускания
- истощение
- опухшие ноги, лодыжки или лицо
- затрудненное дыхание или одышка
- тошнота или рвота
- дезориентация
- давление в груди или боль.
Кроме боли в почках, некоторые симптомы инфекций мочевыводящих путей включают в себя:
- боль при мочеиспускании
- сильное желание помочиться, даже когда мочи мало
- темную или плохо пахнущую мочу
- кровь в моче
- боль в животе или спине
- лихорадку.
Почему нельзя игнорировать боль в почках. При любой боли в почках, независимо от того, связано это с употреблением алкоголя или нет, следует обращаться к врачу. Неконтролируемые или нелеченные нарушения почек опасны своими возможными осложнениями, и в их числе
- подагра,
- анемия,
- высокий уровень фосфора,
- опасно высокий уровень калия,
- высокое кровяное давление,
- накопление жидкости и отек в организме,
- нарушения в работе сердца,
- отказ других органов, в частности, печени.
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