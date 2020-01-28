Кардиолог Игорь Жиров рассказал, чем инфаркт отличается от синдрома "разбитого сердца"
Болезни сердца - первая с в списке причина смерти людей в России и мире. Ведущий научный сотрудник отдела сердечной недостаточности и заболеваний миокарда ФГБУ «НМИЦ кардиологии», профессор кафедры кардиологии РМАНПО, доктор медицинских наук Игорь Жиров поясняет, как отличить инфаркт от "разбитого сердца".
"Главная причина – стрессы, но не бытовые (вроде перепалок в семье, на работе), а глобальные. Впервые случай синдрома был описан у пациентов, переживших Токийское землетрясение. При определённых условиях, связанных с внешними факторами, например хронически повышенным уровнем стресса, развивается данный синдром. Клинически он напоминает инфаркт (есть боль за грудиной). При диагностике требуется сначала исключить этот диагноз. Таких пациентов госпитализируют, наблюдают, проводят обследования, что позволяет различить инфаркт и синдром «разбитого сердца»", - рассказывает Игорь Жаров в интервью АиФ.Врач напомнил, что о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклероз сосудов, гипертония, изменение липидного баланса в крови. При выявлении подобных патологий, необходимо обратится к врачу, что определить стратегию терапии.
СимптомыИнфаркт проявляет себе болью в груди, реже - головокружением, тошнотой, одышкой. Причина - недостаточное поступление крови к сердцу. Лучшее что могут сделать близкие или сам больной при появлении первых симптомов - вызвать скорую помощь. Если бригада медиков не может приехать быстро, необходимо разжевать таблетку аспирина (ацетилсалициловой кислоты). Нитроглицерин под язык резко снижает давление, что усугубляет положение человека.
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