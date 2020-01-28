Йогурт защищает от рака груди

Риск онкологии

«Одной из причин рака груди предполагается воспаление, вызванное вредными бактериями», - сказала в пресс-релизе доктор Рэйчел Ригби, автор исследования факультета здравоохранения и медицины Ланкастерского университета.

Грудное вскармливание снижает риск рака

«Теперь мы знаем, грудное молоко не стерильно, образование молока меняет микрофлору груди. Бактерии, ферментирующие лактозу, часто встречаются в молоке и, вероятно, занимают протоки у женщин во время вскармливания, и в течение периода после выработки молока».

Вредные заменяются полезными