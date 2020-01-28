Йогурт защищает от рака груди
Существует ряд продуктов, которые следует регулярно употреблять из-за полезных для здоровья свойств. Несладкий натуральный йогурт - один из них, благодаря пробиотическому эффекту - пищеварительная система рада здоровым бактериям.
В статье, опубликованной в журнале «Медицинские гипотезы», британские исследователи предполагают, что кисломолочные продукты обладает дополнительным эффектом. Он особенно понравится женщинам.
Риск онкологииЙогурт содержит лактозо-ферментирующие бактерии, встречающиеся в молоке - подобные микроорганизмы обнаруживаются в груди кормящих матерей.
«Одной из причин рака груди предполагается воспаление, вызванное вредными бактериями», - сказала в пресс-релизе доктор Рэйчел Ригби, автор исследования факультета здравоохранения и медицины Ланкастерского университета.
Грудное вскармливание снижает риск рака
«Теперь мы знаем, грудное молоко не стерильно, образование молока меняет микрофлору груди. Бактерии, ферментирующие лактозу, часто встречаются в молоке и, вероятно, занимают протоки у женщин во время вскармливания, и в течение периода после выработки молока».
Кормление снижает риск развития рака на 4,3% в год, исследователи предполагают, что эта лактозо-ферментирующая бактерия оказывает определенное защитное действие на грудь.
Вредные заменяются полезнымиПо словам ученых, несколько исследований показали, что употребление йогурта связано с уменьшением риска рака молочной железы. Положительное влияние ежедневного потребления йогурта связано с вытеснением "плохих" бактерий "хорошими". Поэтому йогурт - это «простая, недорогая, потенциальная профилактика», которую можно использовать, для ежедневной защиты.
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