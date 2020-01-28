Ученые назвали самый дешевый и доступный способ профилактики рака груди
Группа британских ученых из Ланкастерского университета выдвинула гипотезу о том, что причина развития онкологических заболеваний молочных желез связана с бактериальным воспалением в молочных протоках. Помочь предостеречь рак может помочь йогурт с большим количеством молочнокислых бактерий.
По словам одного из специалистов Рэйчел Ригби, сейчас уже известно наверняка, что грудное молоко не стерильно, а сама лактация приводит к изменению внутренней микрофлоры молочной железы.
«Поскольку в грудном молоке часто находят молочнокислые бактерии, скорее всего, эти микроорганизмы обитают и в молочных протоках, как во время грудного вскармливания, так и после его окончания», - отметила эксперт.
Она также предположила, что молочнокислые бактерии, содержащиеся, в том числе, в йогуртах, играют защитную роль. Исследования доказали, что с каждым годом лактации риск возникновения рака молочной железы снижается на четыре процента ежегодно, говорится в журнале Medical Hypotheses.
Ученые считают, что потребление йогурта снижает риск развития рака груди благодаря содержащимся в нем живым молочнокислым бактериям, которые способствуют улучшению состава микрофлоры молочных протоков.
По словам Ригби, один йогурт в день – это самый дешевый и доступный способ профилактики рака груди.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что регулярное употребление йогурта способствуют здоровью пищеварительной системы и сердца.
Оставить комментарий