Ученые назвали самый дешевый и доступный способ профилактики рака груди

«Поскольку в грудном молоке часто находят молочнокислые бактерии, скорее всего, эти микроорганизмы обитают и в молочных протоках, как во время грудного вскармливания, так и после его окончания», - отметила эксперт.

По словам одного из специалистов Рэйчел Ригби, сейчас уже известно наверняка, что грудное молоко не стерильно, а сама лактация приводит к изменению внутренней микрофлоры молочной железы.Она также предположила, что молочнокислые бактерии, содержащиеся, в том числе, в йогуртах, играют защитную роль. Исследования доказали, что с каждым годом лактации риск возникновения рака молочной железы снижается на четыре процента ежегодно, говорится в журнале Medical Hypotheses.Ученые считают, что потребление йогурта снижает риск развития рака груди благодаря содержащимся в нем живым молочнокислым бактериям, которые способствуют улучшению состава микрофлоры молочных протоков.По словам Ригби, один йогурт в день – это самый дешевый и доступный способ профилактики рака груди.Ранее портал «Медикфорум» писал , что регулярное употребление йогурта способствуют здоровью пищеварительной системы и сердца.