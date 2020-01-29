В "Смекте" обнаружен свинец: препарат опасен для детей и беременных

«В составе таких средств может содержаться глина. Кроме того, в популярном средстве „Смекта“ были обнаружены примеси свинца. Вследствие этого, согласно новым международным рекомендациям, регламентирующим максимально допустимое содержание свинца в медикаментах, было предложено проведение новых исследований по безопасности для данного средства».

Слизистая оболочка, выстилающая кишечник тонкая, по сравнению с оболочкой взрослого.

Стенки более рыхлые, за счет большего количества кровеносных сосудов.

"Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ANSM, Франция) сообщило, что не исключен риск перехода свинца в кровь у детей до 2 лет, получающих терапию данным средством. В результате врачам во Франции не рекомендуется назначать этот препарат и его дженерики детям младше 2 лет для лечения острой диареи. Данные медикаменты также не рекомендуется назначать беременным и кормящим женщинам", - сообщает АиФ.