Случаев заражения коронавирусной инфекцией в Дагестане нет
Сегодня прошло видеоселекторное совещание с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Как узнал МедикФорум, на совещании обсуждался вопрос готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай регистрации коронавирусной инфекции среди населения.
Республику Дагестан представлял министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов, а также руководители подразделений ответственные за проведение профилактических мероприятий.
Михаил Мурашко сказал, что всем регионам России необходимо быть в полной готовности. Несмотря на то, что лабораторно подтверждённых случаев заболевания на территории нашей страны не выявлено, однако в приграничных районах отмечено семь случаев данного заболевания. Один - летальный.
Важно внедрять точный алгоритм действий медицинских сотрудников при малейшем подозрении на новую инфекцию, проработать вопросы к приёму подобных больных, обеспечив их изоляцию и, в тоже время, профессиональное медицинское наблюдение.
Также необходимо усилить информационную работу с населением в этом вопросе.
В ходе совещания ведомства в сфере здравоохранения доложили о своей работе. В Дагестане идёт мониторинг за заболеваемостью ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями. Эпидпорог не превышен, но медицинские организации и персонал готовы к подобному случаю. Медицинские учреждения республики обеспечены всем необходимым для оказания своевременной помощи жителям региона.
Напомним, что ранее МедикФорум сообщал, что ставропольцам рассказали о профилактике коронавирусной инфекции.
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