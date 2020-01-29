Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в Дагестане
Как узнал МедикФорум, на лечении в городской больнице Кизляра Северо-Кавказского федерального округа остаются 16 человек, среди которых 11 детей.
В Дагестане произошла ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции, которую на данный момент удалось стабилизировать.
Острая кишечная инфекция – заболевание, вызванное микроорганизмами, попавшими в кишечник человека. Заболевание характеризуется расстройством пищеварения, болями в животе, диареей, рвотой.
По распоряжению министра здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова в город Кизляр были направлены лучшие специалисты из Махачкалы, которые своевременно оказали жителям высококвалифицированную медицинскую помощь.
Домой, после лечения, выписаны 225 человек, включая 120 детей.
Для закрепления положительной динамики в городе продолжаются обходы населения с целью своевременного выявления заразившихся острой кишечной инфекцией. За этим следят шестнадцать врачебно-фельдшерских бригад в составе врачей-ординаторов медицинского университета и волонтёров. Также проводится вакцинация жителей города.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики Дагестан, 2035 человек на данный момент получили интести-бактериофаг. Вакцинированы от гепатита А более 2723 человека.
Минздрав Дагестана настоятельно рекомендует населению Кизляра не пренебрегать мерами безопасности, уделять пристальное внимание вопросам личной гигиены, провести дезинфекцию накопителей воды в своих домах, пить кипяченную или бутилированную воду, тщательно обдавать кипятком овощи и фрукты.
Напомним, что ранее МедикФорум сообщал, что расход минеральной воды в городе Железноводске Ставропольского края будут считать «умные» приборы учёта.
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