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В Дагестане открыли больницу по последнему слову техники

В Дагестане открыли больницу по последнему слову техники
В Карабудахкентском районе Республики Дагестан Северо-Кавказского федерального округа открыли новую современную больницу с поликлиникой.

В селе Гурбуки появилось новейшее медицинское учреждение, стационарное отделение которого рассчитано на 70 коек. Об этом МедикФорум сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.

Более 16 врачей работают по разным направлениям, а всего в штате более шестидесяти медицинских специалистов. Это существенный прорыв для небольшого населённого пункта, ведь качественную медицинскую помощь смогут получать как взрослые, так и дети.

Помимо всего прочего, на базе медицинского учреждения расположился амбулаторный центр гемодиализа. Он оснащён порядка 12 новейшими аппаратами «искусственная почка». 

Есть в больнице теперь и современный кабинет лучевой диагностики с мультиспиральным компьютерным томографом, благодаря ему у медиков есть возможность проводить обследования со сверхвысокой точностью в 64 среза.

Установленное современное медицинское оборудование позволит получать жителям села не только первичную, но и специализированную помощь. Это значительный шаг в решении медицинских проблем со здоровьем жителей республики Дагестан. К тому же, пациентам теперь не нужно добираться в краевой центр, диагностику и лечение заболеваний врачи будут проводить на местах, – прокомментировал ситуацию глава министерства здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

Ранее МедикФорум информировал, что дагестанцев будут лечить от онкологии новым оборудованием.
Теги : больница, Дагестан, СКФО

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