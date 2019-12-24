В Дагестане открыли больницу по последнему слову техники

Помимо всего прочего, на базе медицинского учреждения расположился амбулаторный центр гемодиализа. Он оснащён порядка 12 новейшими аппаратами «искусственная почка».

В селе Гурбуки появилось новейшее медицинское учреждение, стационарное отделение которого рассчитано на 70 коек. Об этом МедикФорум сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.Более 16 врачей работают по разным направлениям, а всего в штате более шестидесяти медицинских специалистов. Это существенный прорыв для небольшого населённого пункта, ведь качественную медицинскую помощь смогут получать как взрослые, так и дети.Есть в больнице теперь и современный кабинет лучевой диагностики с мультиспиральным компьютерным томографом, благодаря ему у медиков есть возможность проводить обследования со сверхвысокой точностью в 64 среза.– прокомментировал ситуацию глава министерства здравоохранения ДагестанаРанее МедикФорум информировал, что дагестанцев будут лечить от онкологии новым оборудованием.