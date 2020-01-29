Психиатр объяснил, почему короновирус вызвал мировую панику
Спрос на респираторные маски резко возрос в Германии - там четыре заразившихся. Немецкий психиатр объясняет, почему мы так боимся короновируса, а надо бы гриппа.
Психиатр, невролог и исследователь страха Борвин Банделов из Геттингена рассказывает в интервью изданию FOCUS Online:
«Вы должны учитывать, что коронавирус не безопасен - люди умирают. Если опасность кажется новой и не поддающейся контролю, мы ее боимся».
По сравнению с вирусом атипичной пневмонии, вызвавшем первую пандемию 21-го века (2002-2003 г.) с общим числом зараженных 8000 человек и 800 смертельными случаями, коронавирус не столь агрессивен, не передаются с большой скоростью.
Проблемы статистикиФакты и статистические данные доказывают, что грипп, гораздо опаснее.
«Страх не реагирует на статистику», - говорит Банделов. - «Ежегодно от гриппа умирает от 20 000 до 25 000 человек - это является для нас чем-то новым, принимается».По данным Института Роберта Коха, 32 человека умерли от гриппа в Германии, что значительно больше, чем от коронавируса.
«Через несколько недель тревога утихает, паника прекратится», - уверен психиатр.Страх, что вирус - это мутация атипичной пневмонии, только усиливает паническое состояние общества. Бесполезно избегать поездок, аэропортов, носить маски, незащищающие вируса.
«Мы не ходим с шлемом, потому что боимся несчастных случаев. Мы просто должны быть спокойными и принимать реальность. Системы страха и разума в мозге человека борются друг с другом - к сожалению, система страха выигрывает в таких ситуациях», - резюмирует Банделов.
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