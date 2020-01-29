Психиатр объяснил, почему короновирус вызвал мировую панику

«Вы должны учитывать, что коронавирус не безопасен - люди умирают. Если опасность кажется новой и не поддающейся контролю, мы ее боимся».

Проблемы статистики

«Страх не реагирует на статистику», - говорит Банделов. - «Ежегодно от гриппа умирает от 20 000 до 25 000 человек - это является для нас чем-то новым, принимается».

«Через несколько недель тревога утихает, паника прекратится», - уверен психиатр.

«Мы не ходим с шлемом, потому что боимся несчастных случаев. Мы просто должны быть спокойными и принимать реальность. Системы страха и разума в мозге человека борются друг с другом - к сожалению, система страха выигрывает в таких ситуациях», - резюмирует Банделов.