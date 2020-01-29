Частая отрыжка может быть предвестником инфаркта
Ощущение скопившегося газа и боли в груди, сопровождаемое частыми отрыжками, может быть сигналом организма, предвещающим инфаркт. Об этом пишет британское издание Express.
Знание ранних признаков сердечного приступа имеет решающее значение для быстрого распознавания и лечения. Многие сердечные приступы начинаются медленно и развиваются не столь драматично, как часто можно увидеть в кино.
«Существуют малоизвестный признак, который в то же время является довольно распространенным симптомом-предвестником опасного для жизни состояния, – это участившаяся отрыжка», - сообщили кардиологи.
Они указали на исследование специалистов Университета Султана Кабуса, в котором рассматривалась история болезни 62-летнего мужчины, не имевшего особых проблем со здоровьем на протяжении почти всей жизнь. Однако в какой-то момент у него начала возникать отрыжка. Пациент обратился к врачам спустя два месяца часто повторяющихся отрыжек. Медики обнаружили ишемическую болезнь сердца, которая является определяющей причиной инфарктов.
«Время от времени изжога после еды или питья является естественной, однако, если человек начинает чаще испытывать изжогу, хотя раньше она не беспокоила, - это должно вызывать беспокойство. Ощущение газа и боли в груди с отрыжкой, может быть ранним предупреждающим сигналом сердечного приступа», - объяснили исследователи.
Ученые напомнили, что дискомфорт в груди и боли в плечах являются общими симптомами возможного инфаркта у представителей двух полов. При этом риск приступа для мужчин существенно возрастает уже после 45 лет, для женщин - после 55 лет.
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