Частая отрыжка может быть предвестником инфаркта

«Существуют малоизвестный признак, который в то же время является довольно распространенным симптомом-предвестником опасного для жизни состояния, – это участившаяся отрыжка», - сообщили кардиологи.

«Время от времени изжога после еды или питья является естественной, однако, если человек начинает чаще испытывать изжогу, хотя раньше она не беспокоила, - это должно вызывать беспокойство. Ощущение газа и боли в груди с отрыжкой, может быть ранним предупреждающим сигналом сердечного приступа», - объяснили исследователи.