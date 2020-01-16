Express: медики назвали 6 признаков раковой опухоли в желудке

«Кровь может быть ярко-красной, что означает свежее кровотечение. Или она может выглядеть темно-коричневой, как кофейная гуща, - знак того, что она находилась в желудке некоторое время», - рассказали британские медики.

По словам специалистов, симптомы рака желудка довольно часто путают с признаками других, менее серьезных нарушений. Между тем, как раз ранее обнаружение злокачественной опухоли позволяет всерьез надеяться на успех лечения.Как пишет Express, специалисты из Cancer Research UK выделяют шесть признаков, которые могу указывать на раковое новообразование органа, и которые достаточно распространены.или постоянное расстройство желудка.Если при глотании возникают боли, жжения, или возникает ощущение непроходимости пищи через горло, ее застраивания, невозможности сделать глотательное движение, лучше также показаться врачу.Потеря веса в этом случае не связана с каким-то попытками его специально сбрасывать.Четвертый признак – изменение в насыщении. В тех случаях, когда возникает чувство быстрого насыщения, причем даже после небольших порций еды, - следует насторожиться и провериться, рекомендуют медики в публикации Express.Возникает, когда кислота из желудка поднимается в пищевод, вызывая раздражение слизистой и неприятные симптомы. Это часто происходит после еды. Данный симптом не всегда именно раковый, но если изжога болезненная и не проходит в течение трех недель, следует обследоваться.Позывы к ней могут возникать в силу того, что опухоль в желудка может вызвать небольшую закупорку, которая будет мешает пище нормально проходить через тракт. Иногда такая рвота бывает с кровью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие 10 изменений в питании повышают защиту организма от развития рака.