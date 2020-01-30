Названы болезни, под которые маскируется климакс

Климакс

Наступление климакса сопровождается различными симптомами, весьма неприятными для некоторых женщин. Обычно все болезненные ощущения пропадают через год после последней менструации.

Бывает и так, что болезненность не проходит. В таком случае речь может идти о различных патологиях, маскирующихся под климакс. Подробнее об этом расскажем в материале.

Симптомы климакса


Головная боль

Климакс сопровождается снижением количества эстрогенов, а это может вызвать несколько распространённых симптомов. Эти признаки встречаются практически у всех женщин в возрасте 45+:

  • Приливы жара;
  • Повышенная потливость;
  • Головокружение;
  • Головная боль.

Прилив жара

Болезни, маскирующиеся под климакс


В период менопаузы нужно внимательнее относится к здоровью, известные симптомы климакса могут сигнализировать о различных болезнях.

Приливы жара могут говорить о нарушениях в функционировании щитовидной железы. Вдобавок появляются апатия или повышенная раздражительность, скачки массы тела, желание постоянно кушать (наоборот отсутствие аппетита). Самостоятельно понять, что это – заболевание или климакс – сложно. Лучше пройти обследование и получить консультацию эндокринолога.

Потоотделение

Повышенная потливость нередко свидетельствует о возможных болезнях сердца. Болезни могут быть самыми разными. Не нужно медлить – сразу пройдите ЭКГ, особенно при возникшей одышке, учащённом сердцебиении.

Головокружение свидетельствует о нарушениях работы сосудов, скачках артериального давления, заболеваниях позвоночника, к примеру, остеохондрозе. 

Головная боль сопровождает как климакс, так и гипертонию. Артериальное давление нужно держать под контролем. Есть и другие болезни, которые сопровождаются головной болью и их можно спутать с климаксом. Будьте внимательны к своему здоровью. 

Головокружение
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Названы болезни, под которые маскируется климакс