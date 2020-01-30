Менопауза или серьезная болезнь? Опасные "симптомы-маскировщики"

"Не стоит годами ждать, что симптомы менопаузы исчезнут сами собой, ведь есть риск запустить более опасные заболевания, которые могут маскироваться под климакс. Более того, грамотно подобранная гормональная терапия в период климакса поможет не допустить развития этих состояний" - говорит Алина Еврасова в интервью АиФ.

"Не поленитесь сделать ЭКГ, особенно если повышенное пото­отделение сопровождается одышкой и учащённым сердцебиением".

"Сопутствует климаксу, но и гипертонии, поэтому контролируйте артериальное давление".