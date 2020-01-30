Менопауза или серьезная болезнь? Опасные "симптомы-маскировщики"
В период менопаузы женщины ощущают ряд неприятных симптомов, которые проходят, когда гормональная перестройка организма заканчивается. Однако существует опасность, что за симптомами стоит не менопауза, а опасное заболевание. Врач-гинеколог рассказывает о главных симптомах, которые маскируются под менопаузу.
Врач-акушер-гинеколог, урогинеколог, специалист лазерно-эстетической гинекологии Алина Ервасова перечисляет симптомы, требующие пристального внимания и диагностики.
"Не стоит годами ждать, что симптомы менопаузы исчезнут сами собой, ведь есть риск запустить более опасные заболевания, которые могут маскироваться под климакс. Более того, грамотно подобранная гормональная терапия в период климакса поможет не допустить развития этих состояний" - говорит Алина Еврасова в интервью АиФ.
Приливы жара. Типичный симптом менопаузы, но он может означать и неполадки в работе щитовидки. Если вместе с приливами возникает апатия, повышенная раздражительность, появляются резкие колебания веса - обратитесь к врачу.
Повышенная потливость. Часто возникает во время климакса, однако, может говорить о проблемах с сердцем, нередко возникающие в период менопаузы.
"Не поленитесь сделать ЭКГ, особенно если повышенное потоотделение сопровождается одышкой и учащённым сердцебиением".Головокружение. Часто беспокоит женщин в возрасте 50+. Головокружение говорит о проблемах с сосудами, скачках артериального давления, о заболеваниях позвоночника, остеохондрозе, связанным с уменьшением плотности костной массы.
Головная боль.
"Сопутствует климаксу, но и гипертонии, поэтому контролируйте артериальное давление".
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