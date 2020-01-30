В Ростовской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ
Только в областном центре заболели более 4 тысяч человек.
В период с 20 по 26 января в Ростовской области зафиксировано 11,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора. Это не критично, потому как на 37,7% ниже эпидемического уровня. В столице Дона за указанный период заболели более 4,1 тысячи человек.
«На прошедшей неделе абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 26,6% в сравнении с неделей ранее», — говорится в сообщении ведомства.
По данным мониторинга управления, у обследованных за минувшую неделю определены вирус гриппа В (7), вирус гриппа A(H3N2) (4), вирус гриппа A(H1N1) pdm09 (1), PC (1), риновирусы (4).
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что с появлением первых признаков заболевания стоит остаться дома и вызвать врача, чтобы не заражать коллег, знакомых и попутчиков по общественному транспорту. А лучше всего сделать прививку, чтобы обезопасить себя от гриппа и его возможных осложнений.
Напомним, что на сезон 2019-2020 годов ВОЗ рекомендовала для стран Северного полушария следующий штаммовый состав противогриппозных вакцин:
— Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-подобный вирус;
— A/Kansas/14/2017 (H3N2)-подобный вирус;
— B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87);
— вирус типа B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).
Ранее МедикФорум сообщал, что за вторую неделю наступившего 2020 года в Ростовской области заболели ОРВИ более 7,2 тысяч человек, об этом свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора. За период с 6 по 12 января этого года на Дону было зарегистрировано более 7,2 тысяч случаев заболевания ОРВИ.
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