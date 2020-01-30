Коварный гистамин: опасное вещество есть во всем, что вкусно

Коварный гистамин: опасное вещество есть во всем, что вкусно

Если в организме есть признаки аллергии, но врачи ее не находят, возможно, пришло время подумать о гистамине. Вещество содержится почти во всем, что имеет приятный вкус - люди не могут понять источник. Быстрое сердцебиение, сыпь, проблемы с пищеварением -  это симптомы разных заболеваний, аллергии и непереносимости. 

Гистамин - биогенный амин. Он создается во время распада и преобразования белка, встречается в небольших количествах во многих продуктах. Вещество синтезируется непосредственно в организме человека, как гормон тканей. Гистамин вызывает мышечные сокращения в дыхательных путях, кишечном тракте или матке. Он оказывает расслабляющее действие на кровеносные сосуды, что может привести к падению кровяного давления или повышенной проницаемости сосудов.

Почему непереносимость?

Организм людей, страдающих от непереносимости, не разрушает его достаточно быстро. Это связано с тем, что он не продуцирует достаточное количество фермента диаминоксидазы (DAO), отвечающий за расщепление гистамина, или других биогенных аминов (серотонина). 
"Причина не только в недостатке ферментов, чрезмерное потребление гистаминсодержащих продуктов или острая желудочно-кишечная инфекция приводят к появлению симптомов непереносимости", - пишет издание Focus.

Постановка диагноза: специальные тесты невозмолжны

Страдающие от симптомов без установленной причины, или те, кто подозревает непереносимость, должены поговорить с врачом. Нет прямого исследования для диагностики непереносимости.

Доктор назначит диету с низким гистамином, известную как "диета исключения" - на несколько недель из рациона исключаются гистаминсодержащие продукты. Если симптомы пройдут, вероятность непереносимости возрастает. Или тест: больному дают гистамин, если организм реагирует или симптомы ухудшаются, можно предположить, что виновен гистамин.

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Коварный гистамин: опасное вещество есть во всем, что вкусно