Коварный гистамин: опасное вещество есть во всем, что вкусно
Если в организме есть признаки аллергии, но врачи ее не находят, возможно, пришло время подумать о гистамине. Вещество содержится почти во всем, что имеет приятный вкус - люди не могут понять источник. Быстрое сердцебиение, сыпь, проблемы с пищеварением - это симптомы разных заболеваний, аллергии и непереносимости.
Гистамин - биогенный амин. Он создается во время распада и преобразования белка, встречается в небольших количествах во многих продуктах. Вещество синтезируется непосредственно в организме человека, как гормон тканей. Гистамин вызывает мышечные сокращения в дыхательных путях, кишечном тракте или матке. Он оказывает расслабляющее действие на кровеносные сосуды, что может привести к падению кровяного давления или повышенной проницаемости сосудов.
Почему непереносимость?Организм людей, страдающих от непереносимости, не разрушает его достаточно быстро. Это связано с тем, что он не продуцирует достаточное количество фермента диаминоксидазы (DAO), отвечающий за расщепление гистамина, или других биогенных аминов (серотонина).
"Причина не только в недостатке ферментов, чрезмерное потребление гистаминсодержащих продуктов или острая желудочно-кишечная инфекция приводят к появлению симптомов непереносимости", - пишет издание Focus.
Постановка диагноза: специальные тесты невозмолжныСтрадающие от симптомов без установленной причины, или те, кто подозревает непереносимость, должены поговорить с врачом. Нет прямого исследования для диагностики непереносимости.
Доктор назначит диету с низким гистамином, известную как "диета исключения" - на несколько недель из рациона исключаются гистаминсодержащие продукты. Если симптомы пройдут, вероятность непереносимости возрастает. Или тест: больному дают гистамин, если организм реагирует или симптомы ухудшаются, можно предположить, что виновен гистамин.
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