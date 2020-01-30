Поможет дыхание: профессор психологии Томас Лоу назвал простой способ снять стресс
Дыхание по технике 4-7-11 (вдох длится четыре секунды, выдох – семь) является эффективным способом снятия стресса, утверждает профессор психологии Томас Лоу. Его рекомендации опубликованы порталом Focus.de.
«Повседневная жизнь напрягает нас, но с помощью простого трюка мы можем избежать напряжения - не только расслабиться, но и сделать что-то хорошее для здоровья», - заметил эксперт.
Томас Лоу, профессор психосоматики и психотерапии в Университетской клинике Регенсбурга, предлагает освоить несложную методику дыхания. Техника следующая: необходимо делать вдох на протяжении четырех секунд, выдох – в течение семи, повторяя несколько раз.
Дыхание является общим знаменателем всех методов релаксации. Этот помогает при хроническом стрессе, острой тревоге и проблемах с засыпанием, сказал ученый.
«Важно, чтобы выдох всегда был длиннее вдоха. Кроме того, такие упражнения должны выполняться как можно дольше. Я рекомендую минимальную продолжительность в одиннадцать минут для большинства людей. Четверть часа приводит к расслаблению почти всех», - поделился профессор.
Он добавил, что данная техника дыхания также используются в йоге. Преимущество метода 4-7-11, заключается в том, что упражнение легко интегрировать в повседневную жизнь. Лоу считает полезным использовать технологию для снятия стресса несколько раз в день.
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