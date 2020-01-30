Поможет дыхание: профессор психологии Томас Лоу назвал простой способ снять стресс

«Повседневная жизнь напрягает нас, но с помощью простого трюка мы можем избежать напряжения - не только расслабиться, но и сделать что-то хорошее для здоровья», - заметил эксперт.

«Важно, чтобы выдох всегда был длиннее вдоха. Кроме того, такие упражнения должны выполняться как можно дольше. Я рекомендую минимальную продолжительность в одиннадцать минут для большинства людей. Четверть часа приводит к расслаблению почти всех», - поделился профессор.