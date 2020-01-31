"Часто болеющие дети" (ЧБД): как прекратить бесконечные простуды у ребенка?
ЧБД - такую аббревиатуру можно увидеть у часто болеющих детей в медицинской карте. Как отличить норму от патологии и укрепить иммунитет ребенка, рассказывает педиатр, профессор Ольга Зайцева.
Заслуженный врач России, профессор, заведующая кафедрой педиатрии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель университетской клиники педиатрии МГМСУ, доктор медицинских наук Ольга Зайцева:
"Опытный педиатр узнаёт их с первого взгляда, ещё не заглянув в медицинскую карту. Среди таких ребятишек редко встретишь мускулистых и поджарых. Наоборот, большинство – пухлые и рыхлые. В раннем детстве они напоминают ангелочков: часто белокуры, светлоглазы, с прозрачной молочной кожей. Дети этого – лимфатического – подтипа болеют часто и подолгу, страдают аденоидами, говорят «в нос» и дышат ртом", - рассказывает врач в интервью АиФ.Это не значит, что можно расслабится и ждать, пока ребенок вырастит - предрасположенность не означает болезнь.
Качество, а не количествоРодители думают так: если ребенок болеет более 8 раз в год, это ненормально, а если меньше, то беспокоится не о чем. Но значение имеет не количество перенесенных простуд, а то, как они протекают, как быстро малыш выздоравливает, есть ли осложнения.
Чеснок повышает иммунитет?По мнению педиатра, значение чеснока для укрепления иммунитета сильно переоценивают, научных доказательств этим свойствам нет. Оксолиновая мазь - не лучший вариант: из-за вязкой текстуры она создает в носу ребенку очаг бактерий. Нос следует промывать водой с морской солью - это не позволяет инфекциям проникать глубоко. И главное - мойте руки с мылом, когда приходите с улицы.
Медикфорум писал о том, что по мнению диетолога, грейпфруты не сжигают жир.
Оставить комментарий