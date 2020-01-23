Диетолог Антонина Стародубова: не верьте, что грейпфруты сжигают в теле жир
Грейпфрутам часто приписывают способность расщеплять жир в теле и благодаря этому качеству содействовать быстрому похудению. Но на самом деле утверждениям о жиросжигающих свойствах грейпфрутов не нужно верить, утверждает московский диетолог Антонина Стародубова.
Вопреки известному мнению, грейпфрут не способен расщеплять жиры в организме, заявила главный внештатный диетолог столичного Депздрава.
«Грейпфруты содержат много жидкости, пищевых волокон, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов. Их характерный терпкий вкус обусловлен большим количеством органических кислот, из-за чего этим фруктам часто приписывают способность расщеплять жиры. Но подобное утверждение ошибочно», - пояснила Антонина Стародубова в интервью информагентству «Москва».
В то же время, заметила диетолог, грейпфруты можно и нужно включать в рацион худеющих. Эти фрукты обладают очень невысокой калорийностью (35 ккал на 100 граммов) и содержат клетчатку, способствующую длительному насыщению. Помимо этого, в грейпфрутах содержится флаваноид нарингенин, который повышает чувствительность к инсулину и снижает уровень «плохих» липидов крови.
В день диетолог советует употреблять порядка 250 граммов грейпфрута и лакомиться им 2-3 раза в неделю. Антонина Стародубова сообщила, что сбор плодов грейпфрутов начинается в феврале, и наиболее вкусные и свежие плоды можно купить в конце зимы и начале весны.
При выборе грейпфрута нужно обращать внимание на то, чтобы кожура плодов была желтой, без зелени на не менее 2/3 поверхности.
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