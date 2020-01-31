Первый контакт с гриппом определяет реакцию на всю жизнь
Первый контакт с вирусом гриппа обуславливает дальнейшую реакцию организма на эту болезнь в течение всей жизни человека. К такому выводу пришли исследователи из Канады.
Канадские ученые выяснили, что первый тип вируса гриппа, с которым каждый из нас сталкивается в раннем детстве, напрямую влияет на последующие способности организма сражаться с этой болезнью до конца наших дней. Эксперты в области инфекционных болезней из университетов Макмастера и Монреаля предоставили новые доказательства в поддержку феномена антигенного импринтинга. Исследование предполагает, что ранний контакт с одним из двух штаммов гриппа, которые распространяются ежегодно, вписывает себя в иммунную систему и диспропорционально влияет на пожизненную реакцию организма на вирус.
Исследователи считают, что полученные ими выводы помогут ученым лучше понять вспышки разных вирусных болезней, включая и ныне распространяющийся по миру китайские коронавирус. Первичный иммунитет человека перед вирусами вроде гриппа или коронавируса оказывает важнейшие воздействие на его риск заболеть в ходе последующих эпидемий и пандемий. Понимание этого первичного иммунитета и того, как он делает нас либо защищенными, либо уязвимыми перед вирусами, крайне важно для определения рисков у больших групп населения. В этих группах так можно выявить тех, кому угрожает наивысшая опасность во время сезонных эпидемий.
В частности, исследователи установили, что родившиеся в момент господства вируса гриппа H1N1 люди имели низкую уязвимость перед этим штаммом во время его сезонных эпидемий. С другой стороны тех, кто родился в год эпидемии H3N2, были менее уязвимы перед сезонами гриппа, где доминировал этот штамм. Результаты исследования опубликованы журналом Clinical Infectious Diseases. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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