Натуральные способы борьбы с хронической болью
Хронические боли отравляют жизнь множества людей, и далеко не каждый нашел то лекарство, которое помогает именно ему. Если процесс поиска продолжается, попробуйте некоторые натуральные средства.
Включите куркуму в свой рацион. Это распространенный ингредиент индийской кухни, который многие используют для борьбы с хронической болью. В нём содержится куркумин, активно подавляющий болевые спазмы. Но избыток куркумы в организме может спровоцировать проблемы с пищеварением, поэтому не перебарщивайте.
Хороший сон. Нехватка сна усиливает боли. Убедитесь в том, что вы получаете необходимое количество сна каждую ночь - от 7 до 8 часов. Это также позволит телу отдохнуть и с новыми силами начать бороться с болью.
Дыхательная гимнастика. Сосредоточьтесь на дыхании. Попробуйте глубокие вдохи и медленные выдохи в периоды интенсивной боли. Иногда данная гимнастика успокаивает и стимулирует парасимпатическую нервную систему, усиливая её способности к релаксации.
Физические нагрузки. Заниматься спортом во время приступов боли сложно. Но легкие нагрузки могут помочь. Прекрасным выбором является йога, которая расслабляет и производит обезболивающее воздействие. Но перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом, чтобы избежать осложнений, не увлекайтесь сложными асанами, как рекомендует The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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