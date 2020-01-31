Беременным и кормящим запретили использовать в пищу сахарозаменители
Беременность и период лактации – это время, когда женщины должны уделять особое внимание своем рациону. По словам специалистов, в этот период лучше полностью отказаться от употребления в пищу сахарозаменителей.
В последнее время такие низкокалорийные искусственные подсластители, как аспартам и стевия, приобретают всю большую популярность. Люди не только заменяют ими сахар в чае или кофе, но также их можно найти в энергетических батончиках и низкокалорийных продуктах.
Специалисты отмечают, что беременные и кормящие грудным молоком женщины должны очень внимательно читать состав продуктов. Именно этой категории не рекомендуется употреблять в пищу искусственные подсластители несмотря на то, что многие считают их безопасными.
Канадские ученые провели исследование и установили, что, проникая через плаценту или грудное молоко в организм малыша, подсластители нарушают нормальный баланс бактерий и других микроорганизмов. Таким образом, мама подвергает опасности здоровье будущего или уже родившегося ребенка, говорится в статье портала gmt.bmj.com.
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