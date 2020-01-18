Звезды, родившие детей с помощью суррогатных матерей
Накануне стало известно, что известная американская певица Леди Гага задумывается над тем, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери. Портал «Медикфорум» решил перечислить ряд российских и зарубежных звезд, чьи дети появились на свет благодаря третьим лицам.
Услуга суррогатного материнства в современном мире становится все популярнее. Причины разные – отсутствие партнера, сексуальная ориентация, проблемы со здоровьем, работа. Так, многие предпочитают строить карьеру большую часть жизни, а когда приходит время, то репродуктивные функции уже не позволяют самостоятельно зачать и выносить ребенка.
Леди Гага всерьез задумалась о таком шаге именно из-за отсутствия партнера, в котором она могла быть уверена, заявили в ее близком окружении.
Еще одна голливудская звезда – Ким Кардашян - не скрывала, что ее младшие дети появились на свет благодаря суррогатной матери. Речь идет о дочери Чикаго (родилась в 2018 году) и сыне Псаломе (родился в мае 2019 года). Ким заявила, что на такой шаг она решилась из-за проблем со здоровьем. Самостоятельно звезда реалити-шоу родила двух старших детей.
Латиноамериканский певец Рики Мартин, открытый гей, также никогда не скрывал, что всего его четверо детей родились благодаря услугам третьего лица. Здесь причины уже чисто биологические. В 2019 году артист стал отцом в четвертый раз – в октябре у него появился сын Ренн.
Впрочем, отечественные звезды также не отстают от своих западных коллег. Так, совсем недавно Максим Галкин открыто рассказал, как они с Аллой Пугачевой выбирали для своих детей суррогатную мать. Лиза и Гарри Галкины появились у «звездных» супругов осенью 2013 года.
Король российской поп-сцены Филипп Киркоров также воспользовался услугами суррогатной матери для того, чтобы появились на свет его дети – Алла-Виктория и Мартин-Кристин.
Долго скрывал своего сына Никиту от общественности певец Сергей Лазарев. Когда о ребенке стало известно, ему было уже 2,5 года. А в 2019 году поклонники артиста узнали, что Лазарев стал отцом во второй раз – у него появилась дочь Анна. Оба ребенка выношены суррогатной матерью.
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Новогодний номер журнала HELLO! С Первой совместной фотосессией С Анютой и Никитой! В продаже с завтрашнего дня! Не пропустите!! #Repost @hello__ru Героем нового номера HELLO!, который выйдет завтра, стал Сергей Лазарев ? ? Певец дал откровенное интервью о детях Никите и Ане для новогоднего номера HELLO! Не пропустите! ? Фото: Павел Крюков #сергейлазарев #никитасергеевич #Аннасергеевна #лазаревы #пападочасын
Также совсем недавно стало известно, что у решившего посвятить себя карьере актера Евгения Миронова также есть сын, который родился два-три года назад. Мальчика, родившегося от суррогатной матери, зовут Петя.
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