Сокращение соли и исключение трансжиров предотвращает раннюю смерть - исследование в США
Новое исследование показывает, что сокращение потребления соли и исключение трансжиров из рациона предотвращает преждевременную смерть около 100 миллионов человек из-за болезней сердца и гипертонии. Наряду с медикаментозной терапией высокого давления, эти вмешательства сокращают число людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний.
Высокое давление - главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Соль и транс-жиры содержатся в большом количестве в обработанных пищевых продуктах, ежедневного употребления. Обеспечение адекватного естественного лечения только для 70% людей с гипертонией спасло бы 39,4 миллиона человек. К 2040 году это спасет, по оценкам, 94,2 миллиона жизней.
Гударз Данаи, доцент кафедры глобального здравоохранения "Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана", ведущий автор исследования, считает, что необходимо предпринять радикальные шаги для улучшения здоровья людей в мире. Он уверен, что важно сосредоточить ресурсы на борьбе с тремя перечисленными триггерами болезней сердца и сосудов (соль, трансжиры, гипертония), чтобы иметь «огромное потенциальное влияние» на здоровье к 2040 году. Он и его команда утверждают, что меры требуют широкомасштабного усилия для реализации и поддержки в течение десятилетий.
Калифорнийский успехВ подтверждение своих заявлений, Данаи указал на данные, показывающие, что 90% пациентов в рамках программы в Северной Калифорнии улучшили контроль артериального давления в период с 2001 по 2013 год с помощью ряда специальных протоколов лечения, "дружественных" здоровью пациента услуг, более легкого доступа в информационные системы здравоохранения, которые контролировали их гипертонию.
«Это реальные цели, которые, как мы показали, достижимы в меньших масштабах», - сказал Данаи.
Работа опубликована в журнале Circulation.
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