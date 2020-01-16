Исследование: контроль гипертонии, снижение потребления соли и трансжиров может спасти миллионы от смерти
Новое исследование показывает, что лечение высокого кровяного давления, сокращение потребления соли и исключение трансжиров из рационов людей может предотвратить преждевременную смерть почти 100 миллионов человек из-за проблем с сердцем.
Исследование, опубликованное в журнале Circulation, оценивает, насколько эти три вмешательства могут сократить число людей, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний.
Три фактора рискаГипертония является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Соль и трансжиры содержатся в большом количестве обработанных пищевых продуктах, которые люди едят каждый день. Сокращение потребления поваренной соли всего на 30% может спасти около 40 миллионов человек.
Исключение трансжиров из рациона в целом может привести к спасению еще 14,8 миллионов жизней. Кроме того, обеспечение адекватного естественного лечения только для 70% людей с высоким кровяным давлением спасло бы еще 39,4 миллиона человек. К 2040 году это сохранит жизнь, по оценкам ученых, 94,2 миллиона жизней.
Улучшение здоровья человечества к 2040 годуГударз Данаи, доцент кафедры глобального здравоохранения Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана, и ведущий автор исследования, считает, что необходимо предпринять радикальные шаги для улучшения здоровья людей во всем мире. Важно сосредоточить ресурсы на борьбе с тремя перечисленными триггерами сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы иметь «потенциальное влияние» на здоровье сердечно-сосудистой системы к 2040 году. Он и его команда утверждают, что эти меры требуют широкомасштабных усилий для реализации и поддержки в течение десятилетий. Но это может быть сделано, и это доступно.
«Это реальные цели, которые, как было показано, достижимы в меньших масштабах», - сказал Данаи. - «Нам нужно стремление расширять программы для их достижения на глобальном уровне».
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