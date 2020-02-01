3 совета для предотвращения бытовых травм у детей и взрослых
Статистика показывает, что от бытовых травм гибнет и становится инвалидами больше людей, чем от дорожно-транспортных происшествий. Эти советы помогут минимизировать риски для всей семьи.
Ножи и ножницыЗвучит парадоксально: если вы регулярно точите лезвия на ножах и ножницах, то предотвращаете порезы. Острое лезвие гарантирует, что инструмент используется с меньшим давлением, что снижает риск непреднамеренного скольжения. Второе правило: не ходите, не бегайте без необходимости с ножами и другими режущими инструментами в руках. Расскажите об этом всем членам семьи, особенно детям.
Источники теплаВыключайте устройства, работающие за счет нагревания, тушите открытый огонь, когда выходите из комнаты. Это препятствует забыванию из-за отвлечения (телефонного звонка, гостей). Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы (полотенца, салфетки, кухонная бумага) рядом с горячими предметами. Блокировка от детей не позволит детям самостоятельно включать устройства.
"При выливании воды после варения макарон в сито, следите, чтобы оно надежно стоять в раковине, не падало, раковина должна быть пустой", - пишет издание Focus.
ПаденияОпасность номер один: небезопасные лестницы или лазание по шатким конструкциям при уборке дома. Второе по распространенности падение в семьях - скольжение, например, по мокрой плитке, гладкой поверхности. Для пожилых людей, опасен край ковра и вещи, валяющиеся на полу. Отсутствие перил увеличивает риск падения.
Сделайте лестницы безопасными, носите нескользящие тапочки, убедитесь, что пространство хорошо освещено. Не бросайте вещи на пол.
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