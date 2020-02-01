Как восстановить нарушенный сон - советы и хитрости
Вы чувствуете себя отдохнувшим по утрам? Можете считать себя счастливчиком. Треть всех работающих людей плохо себя чувствуют по утрам - страдают нарушениями сна, особенно распространены трудности с засыпанием.
НормыИсследования показывают, что большинству людей нужно спать по семь-восемь часов. Это в среднем - потребность слишком индивидуальна. Женщинам требуется на 20 минут больше сна, чем мужчинам.
"Потребность во сне меняется с возрастом. Подростки спят по девять часов, пожилые люди обходятся 6-7 часами. Здоровый сон важнее, чем его продолжительность. Тело восстанавливается ночью. Важно: нижний предел продолжительности сна - 5 часов. Постоянное падение от этой цифры приводит к ухудшению здоровья", - пишет издание Focus.
Как сделать сон здоровым?Ложитесь спать, когда вы действительно устали. Не спите после 3 часов дня. Нерегулярный ритм снижает естественное выделение гормонов, сбивает физическую усталость. Небольшой сон в течение дня приводит бессоннице ночью.
Регулярно делайте физические упражнения. Они помогут найти естественный ритм и уменьшить стресс. Но не позднее, чем за 3-4 до сна.
Не лежите в постели без сна. Вы не заставите себя спать. Включите свет и возьмите книгу, запишите мучительные мысли, чтобы быстро изгнать их из головы. Встаньте, слушайте расслабляющую музыку. Возвращайтесь под одеяло, когда глаза становятся тяжелыми. Через пару недель ритм сна может вернуться в норму.
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