Эксперт назвал факторы, влияющие на здоровый сон

«Если в пижаме неудобно, жарко, то сон будет нарушаться. Также желательно, чтобы пижама или ночная рубашка были по размеру и не мешали», - отметил специалист.

Первое, это то, в чем мы спим. Это может быть пижама или ночная рубашка, но в этой одежде обязательно должно быть комфортно.Что касается материала, то лучше всего, если это будет хлопок. От шелковой ночной одежды лучше отказаться, поскольку этот материал сильно электризует.Второе, подушка. Она обязательно должна быть холодной. Если голова находится в прохладе, то человек лучше спит. При этом само тело необходимо держать в тепле, особенно ноги. По словам Ковальзона, если ваши ноги мерзнут, то вы просто не заснете, передает агентство РИА Новости.Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на экспертов назвал опасные причины пробуждений ночью в одно и то же время.