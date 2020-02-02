Почему женщины болеют артритом: игра гормонов и нехватка витамина Д
Артрит, артроз, остеопороз - с этими заболеваниями сталкивается каждый после 50-ти. Суставная боль - самая мучительная, многие ее сравнивают с зубной или онкологической. У женщин болезнь начинается раньше, проходит тяжелее. Почему? Дело в гормонах и витамине Д.
ПричиныБолезни суставов часто после перенесенных тяжелых заболеваний - ангины, гриппа, кишечной инфекции. У женщин на первый план выходят гормональные изменения в менопаузе.
"Чаще действует много факторов: генетическая предрасположенность, стрессы, лишний вес, неблагоприятные климатические условия, курение, дефицит витамина D, гормональные изменения у женщин. Женские половые гормоны, напомним, активно участвуют в аутоиммунитете, когда защитные силы атакуют собственные клетки", - поясняет руководитель ревматологического центра Первой городской больницы в Москве кандидат медицинских наук Наталья Бабадаева в интервью АиФ.
Что делать, если болят суставы?Если вы чувствуете боль в позвоночнике, колене и локтях, при это не было травм - запишитесь к врачу для выяснения причины. В диагностику входят анализы крови, мочи, рентген, иммунологические тесты, КТ, МРТ.
Важно помнить, что эти болезни неизлечимы, цель - уменьшение боли, торможение процесса разрушения.
Нестеройдные противовоспалительные
«Мы используем их у пациентов с артритом, спондилоартритом и остеоартрозом. Но схема назначения разная в зависимости от диагноза. Хочу предостеречь читателей. Хотя многие из таких препаратов продаются без рецепта, это опасный путь самолечения. Возможен ряд необратимых побочных эффектов в отношении желудка, почек и сердца, вплоть до летального исхода».
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