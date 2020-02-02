Почему женщины болеют артритом: игра гормонов и нехватка витамина Д

Причины

"Чаще действует много факторов: генетическая предрасположенность, стрессы, лишний вес, неблагоприятные климатические условия, курение, дефицит витамина D, гормональные изменения у женщин. Женские половые гормоны, напомним, активно участвуют в аутоиммунитете, когда защитные силы атакуют собственные клетки", - поясняет руководитель ревматологического центра Первой городской больницы в Москве кандидат медицин­ских наук Наталья Бабадаева в интервью АиФ.

Что делать, если болят суставы?

Нестеройдные противовоспалительные

«Мы используем их у пациентов с артритом, спондилоартритом и остеоартрозом. Но схема назначения разная в зависимости от диагноза. Хочу предостеречь читателей. Хотя многие из таких препаратов продаются без рецепта, это опасный путь самолечения. Возможен ряд необратимых побочных эффектов в отношении желудка, почек и сердца, вплоть до летального исхода».