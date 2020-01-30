Пугающие симптомы: как обнаружить коронавирус из Китая у себя

Последние дни весь мир обеспокоен вспышкой коронавируса в Китае. Заболевших уже несколько тысяч, число погибших с каждым часом растёт. Преимущественно коронавирус обитает в Китайской Народной Республике, но есть случаи распространения опасного вируса в других странах – Австралии, США, Японии, Таиланде и других.





Роспотребнадзор уверяет, что в нашей стране нет заболевших новым коронавирусом из Китая. При этом карантинные меры соблюдаются. В том числе рассказывается, как именно распознать у себя коронавирус. Мы собрали последние известные сведения о заболевании и его симптомах в одном материале.





Симптомы коронавируса из Китая





Коронавирус из Китая начал распространяться в декабре 2019 года. Инфекцию назвали 2019-nCoV. По сути, это опасный штамм вируса, обладающий атипичным ипатогенным действием. Заразиться можно воздушно-капельным путём. Недавно медики из Китая заявили и о другом методе распространения – можно потереть заражённой рукой глаз и занести инфекцию.





К симптомам коронавируса из Китая относится признаки, наблюдающиеся при обычной простуде или гриппе:





Высокая температура (38 градусов и выше);

Одышка;

Кашель с мокротой;

Усталость.





Такие симптомы нового коронавируса перечисляли в самом начале. Стало известно, что заражение может пройти вообще бессимптомно. Иными словами, заразившийся может чувствовать себя отлично либо страдать от тяжёлой пневмонии с дыхательной недостаточностью, что обычно приводит к летальному исходу. В тяжелых случаях могут появляться остановка дыхания, требуется подключение зараженного к аппарату искусственного дыхания.





В отдельных случаях коронавирус из Китая сопровождается расстройствами желудочно-кишечного тракта, возможна диарея.

Зарегистрирован случай бессимптомного протекания болезни. У 10-летнего мальчика обнаружили коронавирус, хотя никаких проявлений не было.





Для кого коронавирус опасен





Опасность коронавирус из Китая представляет для тех, у кого наблюдается ослабленный иммунитет. К таким людям относят пожилых людей, больных сопутствующими заболеваниями – сахарным диабетом, хроническими болезнями лёгких.





Так как заболевание не обладает специфичными симптомами и схожи с различными респираторными болезнями, то врачи обращают внимание на эпидемиологический анамнез. Важны данные о месте, обстоятельствах, условиях, других сведениях о заражении. Если наблюдаются повышение температуры тела, чихание, кашель, затруднённое дыхание, то нужно обратиться к врачу. Если человек пребывал в Китае или странах Юго-Восточной Азии, необходимо сообщить об этом лечащему специалисту.