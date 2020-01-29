Таиланд не может остановить китайский вирус
Власти Таиланда официально признались в том, что они не могут сдержать распространение смертоносного китайского коронавируса. Эксперты полагают, что именно эта страна станет второй по количеству жертв после Китая.
Сотням тысяч российских туристов, которые собираются отдохнуть на курортах Таиланда, возможно, стоит пересмотреть это решение. По мнению ряда экспертов, Таиланд станет вторым по количеству пациентов с китайским коронавирусом после собственно Китая. Это объясняется его невероятной популярностью среди китайцев, которые считаются здесь наиболее многочисленными туристами. В Таиланде уже зафиксированы первые случаи коронавируса, и теперь власти этой страны признали, что не имеют возможности предотвратить распространение коварной болезни.
В настоящее время на территории Таиланда официально подтверждено 14 случаев заболевания и ни одного летального исхода. Именно Таиланд стал первой страной, в которой зафиксировано заболевание коронавирусом за пределами Китая. После этого последовала Япония. Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул (Anutin Charnvirakul) признался, что остановить распространение вируса на территории страны нельзя именно из-за большого количества китайских туристов. Пока что количество заболевших коронавирусом составляет 4 600 человек в разных странах мира, из них скончалось 106. Смертельные исходы пока фиксировались только на территории Китая. Об этом сообщает Sky News.
Хотя даже по официальной статистике смертность от этого коронавируса не превышает 2%, массовая истерия по этому поводу продолжается. В мире исчезают запасы медицинских масок для лица, водятся самые жесткие ограничения по перемещениям, а британские авиакомпании решили вообще отменить все свои полеты на территорию Китая. Скорее всего, Поднебесная лишится и большинства международных спортивных турниров, запланированных на этот год. Из Китая экстренная удирает команда танцевального коллектива Lord of the Dance во главе с Майклом Флэтли, решившая прервать гастроли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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