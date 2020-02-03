Розовый запах борется с бессонницей
Недавнее исследование показало, что вдыхание запаха роз укрепляет сон и даже улучшает качество обучения. Учёные нашли стимулятор, который способен помочь человечеству в этих делах.
Опубликованное журналом Scientific Reports исследование проводилось среди учеников двух классов, изучавших английский язык. В одном классе активно использовался розовый запах, а в другом нет. Оказалось, что именно в первом классе обучающиеся были способны запоминать слова лучше. Таким образом исследователи подтвердили эффект ароматов, которые помогают человеку в повседневной жизни. Их можно использовать адресно для достижения тех или иных конкретных целей вроде обучения. Но розовый запах помогал не только учиться.
Ранее другие исследования приходили к выводу о том, что запах роз требуется на определённых фазах сна человека. С помощью электроэнцефалограммы в сомнологической лаборатории было доказано, что если запах активируется на самых чувствительных стадиях, то положительно воздействует на работу мозга, делая сон более глубоким. Естественно, что «включать» запах на разной фазе сна сам человек не может, поэтому те исследования не несли серьёзного практического смысла.
И вот теперь немецкие ученые доказали, что розовый запах облегчает процесс обучения новой информации во время сна. Он укрепляет память и позволяет человеку более эффективно учиться. В ходе экспериментов запах поставлялся добровольцам с помощью специальных ароматических палочек, используемых и во время сна и обучения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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