Полотенца: какие ошибки в их использовании совершаются чаще всего

«Вытереть лицо полотенцем для рук – это то же самое, что засунуть его в унитаз», - заявил микробиолог Чарльз Герб.

В большинстве ванных комнат преобладает теплый, влажный климат, наиболее благоприятствующий размножению бактерий. Патогенные микроорганизмы могут попадать на полотенца. Ошибки, совершаемые при их использовании, будут способствовать дальнейшему «путешествию» этих потенциальных возбудителей болезней – в том числе их проникновению в человеческий организм.Какие же ошибки совершаются чаще всего?В 2014 году учеными Университета Аризоны было проведено исследование, показавшее: 90% полотенец в ванной комнате содержат фекальные бактерии. Такова реальность: очень многие люди не моют после посещения туалета руки тщательно, как это нужно. Если одним полотенцем в доме пользуются несколько человек, риск заражения фекальными бактериями становится сразу очень высоким.Нередко полотенце в ванной заменяется только в зависимости от того, насколько чистым выглядит. Это одна из самых распространенных ошибок! Врачи-гигиенисты рекомендуют менять махровые полотенца каждые три дня (особенно, если в ванной нет окон, и она не проветривается). Стирать их следует при температуре 60 градусов, не нижеЕще одна частая ошибка – использовать полотенце, которым вытираются руки, для других частей тела. В первую очередь им опасно прикасаться к лицу, ведь ткань может кишеть бактериями.Приняв душ и воспользовавшись полотенцем, его затем часто оставляют висеть в ванной. Лучше не совершать такой ошибки - во влажной ткани могут начать размножаться бактерии и грибки. После душа полотенца следует полностью просушивать полностью расправленными, без складок. Те, что использовались в спортзале или бассейне, и долгое время пролежали где-то скомканными и влажными, - нужно сразу отправлять в стиральную машину.Ранее портал MedikForum.ru писал о типичных ошибках , совершаемых при проветривании квартиры зимой.